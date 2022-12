Repubblica - Ieri scintille da Kvaratskhelia: il georgiano ha completato il rodaggio

Le scintille sono arrivate da Khivcha Kvaratskhelia, il campione tanto atteso dai compagni e dai tifosi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’allenamento (a porte rigorosamente chiuse) al Training Center di Castel Volturno contro la Juve Stabia va inserito nel contesto di ritrovare la brillantezza necessaria per mettere in difficoltà l'Inter, scrive la Repubblica in merito al test da cinquanta minuti per tempo che è stato giocato "a ritmo alto" e "Il Napoli l’ha interpretato nel modo giusto. Le scintille sono arrivate da Khivcha Kvaratskhelia, il campione tanto atteso dai compagni e dai tifosi. Ha saltato tutte le ultime tre sfide di campionato a causa della lombalgia.