Repubblica - Il gioco ancora latita, ma con Mazzarri si sono ritrovati Osimhen e Kvara

Il Napoli vince contro il Cagliari e ritrova i tre punti in campionato tre settimane dopo il successo di Bergamo, 80 giorni dopo invece al Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince contro il Cagliari e ritrova i tre punti in campionato tre settimane dopo il successo di Bergamo, 80 giorni dopo invece al Maradona, dove non si vinceva dal 27 settembre scorso. Passi in avanti da parte degli azzurri con Walter Mazzarri, come scrive La Repubblica:

"Gli azzurri — con il lutto al braccio per onorare Totonno Juliano — sono ritornati almeno per una notte al quarto posto della classifica e hanno soprattutto ritrovato i loro gemelli del gol: Osimhen e Kvaratskhelia, che hanno reso inutile il momentaneo pareggio dell’ex Pavoletti e trascinato i compagni fuori dal tunnel. Il gioco ancora latita, ma almeno con Mazzarri stanno arrivando di nuovo i risultati".