Repubblica - Il Napoli ha fallito con cinque calciatori per sostituire Kvara

Il Napoli a gennaio ha fallito cinque tentativi per provare a sostituire Khvicha Kvaratskhelia, che si era accordato da tempo col Psg per il suo trasferimento in Francia. Lo ribadisce l'edizione odierna di Repubblica:

"Khvicha Kvaratskhelia, tra i principali artefici della conquista del terzo scudetto e potenzialmente decisivo pure nel difficile assalto al quarto. L’attaccante georgiano è stato viceversa ceduto per 75 milioni al Paris Saint Germain e sono falliti i 5 tentativi (per Garnacho, Zaccagni, Adeyemi, Ndoye e Saint-Maximen) del giovane direttore sportivo Giovanni Manna per sostituirlo in corsa con un altro attaccante almeno già pronto".