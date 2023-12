Repubblica - Il Napoli si presenti pronto al mercato e riduca gli annunci sul rinnovo di Osimhen

Il Napoli torna a vincere anche in campionato, dopo averlo fatto in Champions League ottenendo gli ottavi di finale contro il Braga.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli torna a vincere anche in campionato, dopo averlo fatto in Champions League ottenendo gli ottavi di finale contro il Braga. Adesso può pensare alla Coppa Italia e poi allo scontro diretto con la Roma, tra sei giorni all'Olimpico, nel prossimo turno di campionato. Un match importantissimo, come scrive La Repubblica:

"Il Napoli può preparare la missione a Roma, importante in chiave Champions. Alla società non rimane che riflettere su due temi cruciali. Presentarsi puntuale e pronta al mercato, magari in formazione più fortunata della recente edizione estiva e ridurre i continui annunci della firma di Osimhen. Vero che le favole piacciono in questi giorni ai bambini, ma da luglio si rileva tra i lettori un calo di attenzione".