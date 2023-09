Repubblica - Il più affaticato tra Anguissa e Zielinski riposerà: Elmas scalpita

Ultime di formazione direttamente dalle pagine de La Repubblica. Eljif Elmas potrebbe trovare una maglia da titolare, si legge sul quotidiano

Ultime di formazione direttamente dalle pagine de La Repubblica. Eljif Elmas potrebbe trovare una maglia da titolare, si legge sul quotidiano: "In difesa ci sarà per la prima volta dall’inizio della stagione Mario Rui, che darà il cambio a Olivera. A centrocampo si candida Elmas, pronto a dare un po’ di respiro al più affaticato tra Anguissa e Zielinski. In attacco invece non sarà rischiato - nonostante il recupero lampo - Politano e il suo posto se lo contenderanno Lindstrom e Raspadori, che il tecnico francese continua a considerare un jolly e non solo una prima punta.

So che ha giocato 70’ con l’Italia con l’Ucraina e che può fare bene anche da numero 9. Ma lui sa giocare in tutti i ruoli dell’attacco e pure da mezzala. Per Jack è un bene essere così duttile, perché il Napoli ha un centravanti come Osimhen...».