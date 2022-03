Repubblica - In 2 anni ADL deve vendere Napoli o Bari: spiegati i contatti con i partner americani

Si spiegano così i contatti con l'Elysian Park pronti ad allargare gli orizzonti della società azzurra con investimenti, management, consulenze, progetti".

TuttoNapoli.net

"Non è un mistero che il pallone sia diventato il “ core business” della famiglia, costretta però a fare i conti con l'ultimatum- capestro (e dalla tempistica molto iniqua) della Federcalcio di Gravina, che ha vietato, a partire dal 2024, le multiproprietà nel calcio". Si parla della questione multiproprietà sull'edizione odierna di Repubblica, che riassume così la situaizone.

"Ai De Laurentiis restano solo due anni per fare una scelta tra Napoli e Bari, col rischio di dover cedere con l’acqua alla gola (Come è successo a Lotito con la Salernitana) il club pugliese, nel quale hanno investito decine di milioni nelle ultime stagioni. | De Laurentiis possono evitare la beffa in un solo modo: mettendo almeno formalmente sul mercato entro il 2024 oltre al Bari anche il Napoli. A quel punto saranno infatti loro a dettare le regole nelle trattative, potendo scegliere in base alle offerte quale dei due club vendere ( e non svendere). Si spiegano così i contatti con l'Elysian Park e altri potenziali partner americani, pronti ad allargare gli orizzonti della società azzurra con investimenti, management, consulenze, progetti".