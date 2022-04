Repubblica - Insigne torna leader: si vede che gli spiace andar via dal suo Napoli

GIOVANILI PRIMAVERA, PARI CASALINGO PER GLI AZZURRINI: FINISCE 1-1 COL TORO Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Torino per 1-1 nella 26esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION allo stadio Arena di Cercola. Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Torino per 1-1 nella 26esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION allo stadio Arena di Cercola. LE ALTRE DI A JUVENTUS, TAPIRO D'ORO PER ALLEGRI: "IRRATI HA ARBITRATO BENE. SCUDETTO? IRRAGGIUNGIBILE" Questa sera a Striscia la notizia, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri riceve da Staffelli il Tapiro d’Oro, il quarto della sua carriera Questa sera a Striscia la notizia, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri riceve da Staffelli il Tapiro d’Oro, il quarto della sua carriera