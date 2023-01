Repubblica - Juve vuole Giuntoli: anche il diretto interessato dubbioso sui bianconeri

La Juventus continua a pensare a Cristiano Giuntoli per il nuovo corso bianconero. Lo ribadisce il quotidiano Repubblica

© foto di Federico Gaetano

La Juventus continua a pensare a Cristiano Giuntoli per il nuovo corso bianconero. Lo ribadisce il quotidiano Repubblica: "Il rosso del bilancio spinge inoltre il club bianconero per il futuro verso un cambio di strategia, con le spese che dovranno essere tagliate pure per rimanere nei paletti del fair-play finanziario. Di qui la tentazione forte di prendere come modello il modus operandi di Castel Volturno, conveniente dal punto di vista economico e soprattutto sportivo".