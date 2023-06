Repubblica - Kiwior per il dopo Kim: si studia un colpo alla Anguissa (c’è gradimento del difensore)

Jakub Kiwior è uno dei profili maggiormente seguiti dal Napoli per raccogliere l'eredità di Kim. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica

Jakub Kiwior è uno dei profili maggiormente seguiti dal Napoli per raccogliere l'eredità di Kim. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "In Premier però il nazionale polacco ha fatto più fatica a inserirsi - 7 presenze e 1 gol - e ci sono dunque le condizioni per strapparlo al club inglese a un prezzo sicuramente più basso, rispetto alla sua valutazione reale".

"Magari con la formula del prestito con obbligo o diritto di riscatto, già utilizzata con alterne fortune per le operazioni Anguissa e Ndombele. Il Napoli ha già il gradimento di Kiwior (tentato dal ritorno in Italia) ed è pronto a fare l’affondo decisivo per assicurarsi l’erede di Kim Min-Jae. Sotto traccia e in silenzio, ma il mercato inizia a muoversi", riferisce il quotidiano. Vedremo se sarà lui il possibile sostituto del fortissimo difensore sudcoreano.