Repubblica - L'anno post-scudetto doveva essere la nuova era, invece è un fallimento

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, il presente del Napoli assomiglia a un buco nero in cui rischia di essere inghiottito pure il futuro, dopo la doppia uscita dalla Champions e dal Mondiale per club. La resa contro il Barcellona è infatti un duro smacco per i progetti di Aurelio De Laurentiis, che nella notte del Montjuic ha visto sfumare di colpo una sessantina di milioni. Il post scudetto doveva essere l’inizio della nuova era e si è invece trasformato per il presidente in un fallimento.