Repubblica, l'editoriale di Corbo: "Meriti indiscutibili di ADL nella ripresa del Napoli"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI PAREGGIA CONTRO LA VIRTUS ENTELLA: FINISCE 1-1 A CERCOLA Il Napoli Primavera ha pareggiato con la Virtus Entella per 1-1 nella settima giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B LE ALTRE DI A UFFICIALE - FIORENTINA-JUVENTUS SI GIOCA: IGNORATI GLI APPELLI DA FIRENZE Adesso è ufficiale: Fiorentina-Juventus si giocherà regolarmente. Nelle ultime ore si era fatta largo l'ipotesi del rinvio della gara in programma per questa sera all'Artemio Franchi di Firenze dopo l'alluvione che ha colpito alcuni comuni vicini al...