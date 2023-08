Repubblica - La penale è per club e federazione: Chiavelli è il genio delle clausole

La penale che lega Luciano Spalletti al Napoli viene affrontata anche dal quotidiano Repubblica in un articolo a firma Antonio Corbo

"Già finito il suo anno sabbatico, nessuno immaginava così presto, è durato solo 40 giorni. Diventa Ct. Era fuggito per “troppo amore”, come disse per spiegare lo strappo del 3 maggio un minuto dopo lo scudetto, temeva di non ricambiare quanto i napoletani gliene davano. Proprio vero, in amore vince chi fugge. Non dispiace ad Aurelio De Laurentiis, non si sopportavano un minuto in più, finti anche i sorrisi nelle foto, Luciano lo definiva il Sultano con un risolino più acido che divertito il mattino del 4 maggio al coffee-break, ma l’adorazione dei sudditi lentamente svanisce, se mai c’è stata. Basta leggere quel dettaglio infilato tra le righe dal previdente Andrea Chiavelli, genio delle clausole. Penale se l’allenatore cambia club o Federazione".