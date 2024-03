Repubblica - Le parole di ADL rischiano di essere un clamoroso autogol

Aurelio De Laurentiis in settimana ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui chiede l'estromissione della Juventus dal prossimo Mondiale per Club.

Aurelio De Laurentiis in settimana ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui chiede l'estromissione della Juventus dal prossimo Mondiale per Club. Ne scrive l'edizione odierna de La Repubblica: "De Laurentiis ha tutto il diritto di dare battaglia in tribunale alla Juventus per il Mondiale per club, se ritiene che Uefa e Fifa stiano indirettamente penalizzando gli interessi del Napoli.

Ma i precedenti insegnano che prima di una partita così delicata il can can mediatico rischia di essere un autogol dannoso, oltre che molto in contraddizione con il silenzio imposto dal presidente a Calzona con una motivazione antitetica".