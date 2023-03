Repubblica - Maradona di nuovo sold out, del passato con Sarri nessun rimpianto

Ancora tutto esaurito a Fuorigrotta per la sfida Napoli-Lazio. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica

Ancora tutto esaurito a Fuorigrotta per la sfida Napoli-Lazio. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Il Maradona stasera sarà di nuovo sold out ed è un’altra missione compiuta: del passato restano i bei ricordi, ma i rimpianti non ci sono più. Spazio ai titolarissimi, il turn over può attendere. "Tutti i miei meriterebbero spazio, mi dispiace per chi dovrà stare fuori", ha spiegato Spalletti in conferenza stampa alla vigilia confermando la volontà di mettere in campo ancora i migliori.