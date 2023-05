Repubblica - Maxi isola pedonale sarà riproposta mercoledì e giovedì

Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che analizza la giornata di domenica ed il piano attuato dal Comune per gestire la festa scudetto del Napoli.

"Non così i trasporti. O meglio. Ad andare in tilt è stata soprattutto la Linea 2 di Trenitalia con la stazione Campi Flegrei chiusa per ore al termine della partita. Due elementi da tenere presenti per riorganizzare la festa. Forze dell’ordine e Comune e sono d’accordo: il piano era stato ben congegnato. Quindi sarà riproposto. Mercoledì, molto probabilmente, o giovedì quando il Napoli giocherà il posticipo infrasettimanale. O in entrambi i giorni. Già da oggi inizieranno le riunioni. Si ipotizza anche un nuovo cambio di orario per le partite interessate per assegnare lo scudetto, ma la questione è complicata”.