Repubblica - Meret nel mirino del Tottenham: due opzioni per il futuro

Alex Meret è finito nel mirino del Tottenham per la prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega co e il club inglese abbia già preso informazioni sul portiere. Le possibilità sono due: rinnovo del contratto col Napoli o valutazione delle offerte in arrivo dalla Premier. Il futuro verrà deciso al termine della stagione, quando è fissato un incontro tra Cristiano Giuntoli e Federico Pastorello, agente dell'estremo difensore azzurro.