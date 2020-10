Repubblica - Milik, la Roma può riprovarci a gennaio: puntano messaggi del polacco ai giallorossi

Per Arek Milik, separato in casa all'ombra del Vesuvio, si preparano mesi lontano dal rettangolo verde. Quella di gennaio potrebbe essere una finestra di mercato ancora utile per scrollarsi di dosso il peso di una maglia azzurra non più sua: come riporta questa mattina La Repubblica, la Roma starebbe pensando ancora al polacco, nella speranza di poterlo prendere la prossima estate a parametro zero ma anche a gennaio, magari pagando una decina di milioni di euro. Dal polacco ci sarebbe anche un cenno di intesa, con diversi messaggi inviati da Arek alla dirigenza per augurare in bocca al lupo per l'inizio della stagione.