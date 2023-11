Repubblica - Mors tua, vita mea: Salernitana e Napoli oggi sull'orlo del burrone

Il Napoli si ritrova dopo sole dieci giornate al quinto posto, staccato di 7 punti dall'Inter e la Salernitana è addirittura fanalino di coda

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Napoli si ritrova dopo sole dieci giornate al quinto posto, staccato di 7 punti dalla capolista Inter. La Salernitana è addirittura precipitata nella posizione di fanalino di coda e nonostante l’arrivo di Inzaghi inizia davvero a fare i conti con l’incubo concreto retrocessione. Lo scrive il quotidiano Repubblica per sottolineare che la Campania ha dunque smesso di colpo di essere felix e "al derby di oggi pomeriggio allo stadio all’Arechi si presentano due squadre in grande difficoltà, per ora molto lontane dai rispettivi obiettivi. Per questo per 90’ De Laurentiis e Iervolino dovranno mettere da parte la loro amicizia.

Mors tua, vita mea. La posta in palio è troppo importante e Salernitana e Napoli si presenteranno in campo con le spalle al muro. Chi perde finisce davvero nei guai e un pareggio servirebbe poco a entrambe. Granata e azzurri camminano sull’orlo del burrone".