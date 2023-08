Repubblica - Napoli falcidiato dagli infortuni: i tempi di recupero di Anguissa

Stop anche per il centrocampista, sul mercato la squadra di De Laurentiis trova l'erede di Kim, Natan del Bragantino.

"Anguissa si ferma: 20 giorni fuori. L'eredi di Kim è il brasiliano Natan". Apre così in taglio basso la Repubblica di Napoli, che dedica spazio al momento della squadra di Rudi Garcia, falcidiata dagli infortuni in questa fase di pre stagione. Stop anche per il centrocampista, sul mercato la squadra di De Laurentiis trova l'erede di Kim, Natan del Bragantino.