Repubblica - Napoli impresentabile da ogni punto di vista: una resa incondizionata

Niente da fare, il Napoli non c'è più. E con l'Atalanta fa una figuraccia al Maradona. Di seguito l'analisi de La Repubblica

La magia del pre partita è stata cancellata di colpo dalla pessima prestazione degli azzurri, che al termine dei 90' sono stati duramente e inevitabilmente contestati dalle curve.

Il gruppo dello scudetto ha confermato di aver perso con Luciano Spalletti il suo unico leader carismatico ed è bastata la partenza nella sosta del campionato di Francesco Calzona - per gli impegni da ct di Slovacchia - per far ricomparire le streghe a Castel Volturno. Squadra impresentabile dal punto di vista atletico, tattico, agonistico. È stata una resa incondizionata".