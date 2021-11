Repubblica - No agli arbitri in TV: l'AIA punta sul mediatore Giannoccaro

Secondo quanto riportato da La Repubblica, nelle prossime settimane nascerà la figura di un "intermediario" tra club e Associazione Arbitri per fare da raccordo per conto della FIGC dopo le aspre polemiche di questo inizio campionato. Il nome voluto dal presidente Gravina è quello dell'ex fischietto Antonio Giannoccaro, nome che ha messo tutti d'accordo e che inizierà subito per provare a placare gli animi. Archiviata l'ipotesi di mandare in tv i direttori di gara a spiegare errori o situazioni di gara come accaduto per Orsato a 90° Minuto, intervento che scaturì diverse polemiche senza portare note positive.