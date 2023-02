Repubblica - Non c'è conferma su cessione club: ADL pone due condizioni

Si parla da tempo di un eventuale passaggio di mano di Aurelio De Laurentiis. Ma il Napoli non è in vendita.

TuttoNapoli.net

Si parla da tempo di un eventuale passaggio di mano di Aurelio De Laurentiis. Ma il Napoli non è in vendita. E lo ribadisce Antonio Corbo su La Repubblica: "Non c’è conferma finora di cessione della società. De Laurentiis pone due condizioni: che rimanga lui al volante e arrivi tanta benzina da eventuali fondi di investimenti per potenziare il motore. Come l’Atalanta. Perché il bilancio è solido e non si vede chi possa amministrare meglio, in una serie A allo sbando".