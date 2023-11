Repubblica - Osimhen, il rientro è vicino: due ipotesi sul suo ritorno in Italia

Il bomber del Napoli tornerà in campo dopo la prossima sosta per le nazionali

Tra domenica e lunedì il Napoli ritroverà anche Victor Osimhen, che come riportato dall'edizione odierna di Repubblica ha avuto un permesso per risolvere alcuni problemi familiari in Nigeria, dove ha continuato a svolgere le terapie per guarire dalla lesione al bicipite femorale. Il bomber del Napoli tornerà in campo dopo la prossima sosta per le nazionali.