Repubblica - Osimhen in Italia entro venerdì: svelato il vero motivo del viaggio in Nigeria

TuttoNapoli.net

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, l'attaccante del Napoli Victor Osimhen è ancora in Nigeria e dovrebbe ritornare in città nelle prossime 48 ore, al termine del suo lungo e inatteso viaggio autunnale in Africa, che è già cominciato - con il permesso della società - da oltre una settimana. VO9 doveva risolvere dei problemi familiari.