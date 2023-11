Repubblica - Osimhen si è tolto la maschera per tagliare i ponti col passato: il retroscena

Per la prima volta da quel bruttissimo scontro con Skriniar in un Inter-Napoli, Victor Osimhen ha giocato senza la maschera, sabato con l'Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la prima volta da quel bruttissimo scontro con Skriniar in un Inter-Napoli, Victor Osimhen ha giocato senza la maschera, sabato con l'Atalanta. Il motivo? Lo spiega La Repubblica: “Il prossimo tassello da mettere a posto è il rilancio di Osimhen, con il recupero ad alti livelli i campioni d’Italia avranno una enorme arma in più per essere competitivi in Italia ed Europa.

Osimhen ha dimostrato di voler voltare pagina e si è tolto anche la maschera, per tagliare i ponti con il periodo molto difficile che ha dovuto affrontare. Mazzarri farà il massimo per mettere gli azzurri a loro agio”