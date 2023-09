Repubblica - Penale Spalletti, si fa strada un'ipotesi per evitare scontro in tribunale

Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione da commissario tecnico della Nazionale.

"La clausola? Ci sono delle cose che dobbiamo mettere a posto e su cui stanno lavorando gli avvocati. Io spero che si possa arrivare il più presto possibile alla migliore soluzione per tutt’e due le parti". Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione da commissario tecnico della Nazionale. La Repubblica oggi in edicola scrive che la situazione potrebbe risolversi, come auspicato dal c.t., e che si sta facendo strada l’ipotesi di una transazione con De Laurentiis, che eviterebbe lo scontro in tribunale.