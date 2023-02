Repubblica - Per ADL scudetto traguardo quasi da provinciale, sua ossessione è la Champions

Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sulle idee del patron del Napoli.





"Per De Laurentiis la probabile conquista dello Scudetto rappresenta quasi un traguardo di secondo piano, da provinciale". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sulle idee del patron del Napoli.

"La vera "ossessione" del patron azzurro, ben felice ovviamente di potersi fregiare del titolo di campione d'Italia, è rappresentata però dalla Champions League: la cena di ieri in provincia di Caserta è servita dunque per ribadire il concetto anche davanti agli occhi di Spalletti e dei giocatori, evitando che il largo vantaggio in classifica si trasformi in senso di appagamento, con l'Eintracht alle porte".