Repubblica - Politano rischia Genoa e Champions: Garcia ha già scelto il sostituto

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Rudi Garcia alle prese con l'infortunio rimediato in nazionale da Matteo Politano. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Lo farà con un allarme da fronteggiare: Matteo Politano ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per un problema al polpaccio. Sarà ovviamente valutato dai medici del Napoli ma rischia il forfait non solo per Genoa ma anche per l’esordio in Champions. Toccherà eventualmente a Lindstrom che ieri ha terminato i suoi impegni con la Danimarca e sarà presto a disposizione proprio come Victor Osimhen, a segno nella sfida contro Sao Tome and Principe.