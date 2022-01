Repubblica - Qualche membro del Governo vorrebbe calciatori con mascherina (dopo contatto con positivi)

Giocatori in campo con la mascherina se hanno avuto contatti con positivi. Questa una delle proposte emerse da qualche rappresentante del governo nell'incontro tenutosi per dare una nuova regolamentazione al mondo dello sport con l'aumento dei contagi.

“Anche ieri, nella riunione politica tra sport e governo, la questione è emersa con forza: 'I cittadini sono tutti uguali'. Addirittura, i calciatori che hanno avuto contatti con positivi per giocare dovrebbero indossare la mascherina come chiunque altro. Paletto inaccettabile per lo sport, da ieri al lavoro per eliminarlo. Altro tema: la percentuale di positivi per decretare lo stop di un club. Ci si fermerà col 35-40% di casi, ma solo tra gli atleti: addio al concetto di gruppo squadra esteso allo staff. Oggi la conferenza Stato-Regioni fisserà i parametri, ma la bollinatura definitiva dovrà darla domani il Cts”.