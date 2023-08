Repubblica ricorda: "Rongoni fu esonerato dalla Roma per i troppi infortuni, poi toccò a Garcia..."

Nel suo editoriale, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo parla del problema infortuni in casa Napoli

Nel suo editoriale, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo parla del problema infortuni in casa Napoli: "Franco Sinatti è andato via per non essere subalterno a Paolo Rongoni, portato da Garcia. I cronisti che si informano scoprono un fastidioso precedente. Gli infortuni consigliarono al presidente romanista dell'epoca Pallotta di esonerare Rongoni per imporre l'americano Darcy Norman. Giugno 2015. Sei mesi dopo toccò a Garcia".