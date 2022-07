Repubblica - Rinnovo e addio per Meret: questo il possibile scenario

"Kepa oppure Keylor Navas rappresentano le prime scelte, più di Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è ancora a caccia di un portiere e l'arrivo di una forte personalità potrebbe spingere Alex Meret all'addio. Così scrive sulla questione l'edizione odierna di Repubblica.

"Kepa oppure Keylor Navas rappresentano le prime scelte, più di Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte. Se il Napoli riuscisse a concretizzare su un numero uno così importante, cambierebbe il destino di Alex Meret: non è affatto escluso che il numero uno friulano possa comunque rinnovare per poi andare via in prestito in modo da giocare da protagonista."