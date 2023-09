Repubblica - Rinnovo Osimhen già impostato: si chiuderà presto. Situazione diversa per Kvara

Le situazioni contrattuali di Victor Osimhen e di Khvicha Kvaratskhelia sono completamente diverse.

Le situazioni contrattuali di Victor Osimhen e di Khvicha Kvaratskhelia sono completamente diverse. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2025 e un rinnovo è necessario, mentre Khvicha Kvaratskhelia ha ancora quattro anni e non c'è fretta. Lo sottolinea La Repubblica, ricordando inoltre che con il centravanti nigeriano la trattativa per il prolungamento è stata impostata durante l’estate e De Laurentiis conta di chiuderla presto.