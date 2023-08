Repubblica - Salta Veiga, per il vice-Zielinski spunta una soluzione interna

Per questo il jolly offensivo della Nazionale potrebbe essere arretrato nel ruolo di mezzala, per alternarsi con Zielinski

In casa azzurra sta prendendo consistenza anche un piano B, per arricchire di una nuova soluzione (interna) il centrocampo di Garcia. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Gli azzurri hanno infatti già in casa un altro gioiello: "Giacomo Raspadori, che ha dimostrato di avere la duttilità e l'intelligenza tattica anche per arretrare il suo raggio di azione, in caso di necessità. Al centro dell'attacco ci sono Osimhen e Simeone, mentre il recupero di Kvaratskhelia e la concorrenza di Politano e Lozano, se il messicano resterà, riducono gli spazi sulle fasce.

Per questo il jolly offensivo della Nazionale potrebbe essere arretrato nel ruolo di mezzala, per alternarsi con Zielinski. Pure Jack è costato 35 milioni e occorre ritagliargli più spazio: a partire dal posticipo di domenica col Sassuolo'".