Repubblica si interroga: "Perché nessuno dei 5 Nazionali è rientrato prima?"

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli ko con l'Inter e l'edizione odierna del quotidiano Repubblica si interroga: perché nessuno dei cinque Nazionali è rientrato prima? Anche Mbappé ha rinunciato a qualche giorno di vacanza dopo la finale per tornare prima in gruppo. Invece i cinque del Napoli, come sottolinea il quotidiano, non hanno disputato l'ultima amichevole col Lille e in generale la squadra è apparsa scarica contro i nerazzurri. Una partita importante che andava affrontata già al massimo della condizione fisica.