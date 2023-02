Repubblica - Si spiega così il primo tempo remissivo contro la Cremonese

Il primo tempo contro la Cremonese non è stato sfavillante, l'ha riconosciuto anche Luciano Spalletti, e La Repubblica se lo spiega così

Il primo tempo contro la Cremonese non è stato sfavillante, l'ha riconosciuto anche Luciano Spalletti, e La Repubblica se lo spiega così: "Si spiega il primo tempo remissivo del Napoli con la sua certezza di superiorità. Lascia che la Cremonese smaltisca quel suo velleitario piano, ma non bastano le fiammate di un tempo per chiudere i conti. È una fragile illusione che svanisce per la Cremonese nella ripresa, quando ormai ridimensionata, disillusa, sfatta deve stendersi e subire una severa realtà. È un altro Napoli quello che comincia a contare i suoi gol":