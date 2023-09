Repubblica - Sostituto Politano, Garcia non ha ancora deciso: di sicuro non sarà Lindstrom

Chi al posto di Politano domani? Elmas ha lanciato la sua candidatura, ma ovviamente Garcia non ha ancora deciso

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi al posto di Politano domani? Elmas ha lanciato la sua candidatura, ma ovviamente Garcia non ha ancora deciso, scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica: "Perché Raspadori è una soluzione intrigante. Non è il suo abito preferito, lo ha ribadito pure durante la parentesi con l’Italia ma è difficile rinunciare ad un talento del genere". Il quotidiano aggiunge anche che per Lindstrom, ultimo arrivato, potrebbe esserci spazio solo a gara in corso.