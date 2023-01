Repubblica - Spalletti riflette: i tre ballottaggi ancora in piedi per l'Inter

Secondo quanto si legge su Repubblica oggi in edicola, Luciano Spalletti è alle prese con diverse valutazioni in queste ore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora tre i ballottaggi in casa Napoli verso la sfida all'Inter. Secondo quanto si legge su Repubblica oggi in edicola, Luciano Spalletti è alle prese con diverse valutazioni in queste ore che lo accompagneranno alla sfida di San Siro.

"Sono tre le staffette che fanno riflettere il mister: Olivera favorito su Mario Rui e Juan Jesus in vantaggio su Rrahmani. Per il resto Anguissa non al top si gioca una maglia con Ndombele e ritornano due reduci dal mondiale: Kim e Zielinski".