Repubblica - Spalletti vuol chiudere subito il discorso scudetto: un solo cambio

L'edizione odierna di Repubblica analizza le possibile scelte di Luciano Spalletti per il match contro Sarri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna rivoluzione nel Napoli che ospiterà la Lazio nella sfida di venerdì sera al Maradona. L'edizione odierna di Repubblica analizza le possibile scelte di Luciano Spalletti per il match contro Sarri.

“Il piano allo studio nella sede di Castel Volturno prevede di chiudere prima possibile i conti il campionato, possibilmente con un altro tris di vittorie nelle prossime tre settimane. Non è ancora arrivata l’ora del turn over, contro la Lazio toccherà ai big, con l’unica eccezione del ritorno di Olivera al posto dello squalificato Mario Rui. Le rotazioni sono rinviate come minimo alla sfida contro l’Atalanta”.