Repubblica su Mario Rui: "Salterà due big match"

Lo ribadisce l'edizione odierna di Repubblica, che scrive così sul portoghese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Unica nota stonata della trasferta di Empoli il rosso a Mario Rui. Lo ribadisce l'edizione odierna di Repubblica, che scrive così sul portoghese.

"L’unica nota stonata per il Napoli è il primo cartellino rosso stagionale, ricevuto da Mario Rui per un inutile fallo di reazione. Il portoghese ha preso troppo alla lettera la metafora del fabbro, fatta dal suo allenatore, e salterà per squalifica le prossime due sfide con Lazio e Atalanta".