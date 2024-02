Repubblica sul caso Zielinski: "ADL non se la prenda, ma Marotta fa un altro calcio"

Dal Napoli all'Inter, Piotr Zielinski si trasferirà in nerazzurro a parametro zero la prossima estate, quando il suo contratto sarà ormai scaduto.

Dal Napoli all'Inter, Piotr Zielinski si trasferirà in nerazzurro a parametro zero la prossima estate, quando il suo contratto con il sodalizio partenopeo sarà ormai scaduto. Un errore di gestione da parte della società azzurra, criticata in questo caso da Antonio Corbo tramite le pagne de La Repubblica:

"Non deve prendersela De Laurentiis, Marotta fa un altro calcio. Dei giocatori compra i tramonti, il Napoli scommette su giovani nella speranza di grosse vincite. Torna anche ora con un fascio di tagliandi, presto per dire se passerà per la cassa".