Repubblica sull'indiscrezione Zidane: "Sarebbe clamoroso, ma con ADL mai dire mai"

Zinedine Zidane è comparso nell'elenco dei possibili allenatori del Napoli. Per i bookmakers il suo arrivo vale 5 volte la posta. Si tratta di un'ipotesi remota e difficile ma, come scrive il quotidiano Repubblica, il suo arrivo sarebbe "un clamoroso colpo di teatro e con De Laurentiis mai dire mai". Ma al momento la prima scelta resta Galtier e dalla Francia danno il suo arrivo per ormai fatto.