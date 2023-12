Repubblica sulla Supercoppa: "Senza Milan e Juve, ai sauditi non interessa"

Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica.

La Supercoppa dell’ipocrisia: senza Milan e Juventus gli arabi sono poco interessati all’evento e lo stanno collocando in stadi secondari, a discapito della Supercoppa della Liga. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica.

Anche la loro Supercoppa è stata comprata dai super soldi degli emiri, delusi, però, per l’assenza di Juventus e Milan tra le italiane. Anche la richiesta di biglietti pare assai rallentata. Le quattro italiane, che non sono neppure tutte le protagoniste della Serie A, o comunque lo sono con qualche pezzo mancante, non fanno impazzire un pubblico abituato ormai solo ai super campioni, o a quel che ne resta.