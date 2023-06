Repubblica - Tre rinnovi in sospeso: da Meret a Zielinski, i casi

L'edizione odierna di Repubblica ribadisce come il mercato del Napoli non sia fermo, nonostante la questione Giuntoli ancora da definire.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altri tre rinnovi in programma in casa Napoli. L'edizione odierna di Repubblica ribadisce come il mercato del Napoli non sia fermo, nonostante la questione Giuntoli ancora da definire.

Il quotidiano scrive: "Lo scouting affidato a Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani sta procedendo con il suo lavoro anche senza avere più la supervisione di Giuntoli, da un mese abbondante a questa parte. Le ultime operazioni del ds sono stati i rinnovi di Rrahmani e Lobotka, mentre restano in sospeso quelli di Di Lorenzo, Meret e Zielinski".