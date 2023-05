Repubblica - Ufficialità permanenza Spalletti: potrebbero esserci novità giovedì

L'edizione odierna di Repubblica scrive così dell'intesa vicina per il rinnovo del tecnico.

TuttoNapoli.net

"Potrebbero esserci delle novità per il rinnovo del contratto di Spalletti, con De Laurentiis che sarà a Castel Volturno giovedì per la presentazione del ritiro di Dimaro". L'edizione odierna di Repubblica scrive così dell'intesa vicina per il rinnovo del tecnico.

"Chissà che non diventi l’occasione giusta per ufficializzare la conferma del tecnico, che da parte sua ha ribadito di sentirsi nelle condizioni per rimanere e aprire un ciclo. 'Lavoro in un club che sa programmare e che ha sempre nel mirino molti giocatori da valutare in caso di necessità o partenze, come è successo sul mercato nell’estate scorsa'".