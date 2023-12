Repubblica - Voci di attriti con Chiavelli: non ha rispettato il suo ruolo

"Vale la pena ricordare che Chiavelli, perplesso su quasi tutto, compreso l’acquisto di Osimhen, interpreta un ruolo che è nei patti".

Tutti sotto accusa. Dai calciatori fino ai dirigenti, anche quelli storici. La Repubblica scrive che Maurizio Micheli è finito nel mirino di Aurelio De Laurentiis, ma non è il solo, anche Andrea Chiavelli potrebbe rischiare qualcosina. Questo è quanto si legge sul quotidiano: "Sembrano fluidi i rapporti anche con Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato assente l’altra sera a Roma. Sul cerchio magico tira un ventaccio. Si raccolgono voci di attriti. A chi dà fastidio che sopravviva ad una stagione da flop?

Vale la pena ricordare che Chiavelli, perplesso su quasi tutto, compreso l’acquisto di Osimhen, interpreta un ruolo che è nei patti. Discutere ogni iniziativa per limitare la creatività talvolta eccessiva del presidente. Non è il caso delle ultime decisioni: il marketing affidato a Tommaso Bianchini e il merchandising alla figlia Valentina per scelta esclusiva del presidente completano l’anno record dei conti".