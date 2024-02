Repubblica - Xavi a rischio esonero: dalla sfida al Napoli dipende il 5° posto Champions

La riforma delle coppe permetterà alle due nazioni migliori di guadagnare un posto in Champions e le italiane sperano di ripetere il cammino dello scorso anno

© foto di www.imagephotoagency.it

"Xavi e i guai del Barça: passa da lui il futuro dell’Italia in Europa" scrive La Repubblica. catalani vivono un momento delicato con il tecnico a rischio di esonero e che ha già annunciato l'addio al termine della stagione. La sfida con il Napoli negli ottavi di Champions League influenzerà il ranking UEFA della prossima stagione.

Scrive Paolo Condò sui catalani che vedono nella Champions "la chance per non buttare del tutto la stagione. È la stessa situazione del Napoli, ed è possibile che questo confronto tra deluse indirizzi il giudizio generale sulla stagione europea delle nostre squadre". La riforma delle coppe permetterà infatti alle due nazioni migliori di guadagnare un posto in Champions e le italiane sperano di ripetere il cammino dello scorso anno.