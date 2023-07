Sole 24 Ore - ADL propone svolta su diritti tv: attribuzione per un solo anno

Sul Sole 24 si legge di una nuova proposta portata avanti da Aurelio De Laurentiis sulla questione:

TuttoNapoli.net

L’assemblea di ieri, nella quale sono state sottoposte ai club le offerte arrivate da Dazn, Sky e Mediaset, non ha portato a una svolta nelle trattative per il prossimo ciclo di diritti tv legati alla Serie A. Le società del massimo campionato non hanno infatti accettato le proposte, al di sotto sia del minimo sotto il quale non potrebbero dire no - 1,2 miliardi di euro - ma realisticamente anche dei 900 milioni di euro che a questo punto diventano l’obiettivo più credibile per l'ad De Siervo.

Sul Sole 24 si legge di una nuova proposta portata avanti da Aurelio De Laurentiis sulla questione: “Al di là di tutte le ricostruzioni delle nuove offerte post trattativa privata c’è il tema, ineludibile, della soglia non raggiunta. Nel corso dell’assemblea lo stesso patron della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe condiviso con i colleghi la considerazione del fatto che sotto una certa soglia la Lega non dovrà accettare e prepararsi a percorrere altre strade. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe anche messo sul tavolo l’idea che alle brutte si potrebbe tarare su una attribuzione di un anno invece di cinque”.