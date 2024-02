I tifosi non credono al miracolo Champions, ma il Napoli ha ritrovato due cose fondamentali

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

"Nelle chat prepartita gli anziani tifosi sono unanimi: «adda venì maggio», «butta a finire» questa stagione infame e persa sotto ogni aspetto, perché al miracolo del quarto posto, giustamente, nessuno crede più". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Dalla curva di Reggio si sentono invece gli ultrà. Loro hanno questa salute di ferro, non li ferma niente e non gli cala mai la voce e dopo il quarto gol comincia una danza tribale di gioia. Bastava poco.

Verrebbe da dire: ma allora a pallone ci sapete ancora giocare e allora dove vi eravate nascosti? Il primo tempo è un dominio napoletano, con l’eccezione di un tiro in porta di Racic che però entra e mette il Napoli sotto. Per qualche minuto il coro degli anziani tifosi ha la forza di quello del Nabucco: «Adda venì maggio». Però non è il solito copione, il Napoli non si scioglie come un ghiacciolo, non torna ai vizi bizantini di quest’anno, al possesso palla inutile. Ha ritrovato, udite udite, la verticalità e il gol. Aveva dominato il primo quarto d’ora e rimane sotto choc per quattro o cinque minuti. Poi infila tre gol in tre minuti e sembra di rivedere un video dell’anno scorso, forse complice un avversario che, segnato il vantaggio, ha pensato di non dover più difendere".