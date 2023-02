Tmw - Kvara-Osimhen: l'intesa è letale

Prosegue la marcia trionfale del Napoli che non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Prosegue la marcia trionfale del Napoli che non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Anche lo Spezia resiste al massimo un tempo, dando tutto e disputando anche una buona prova, prima di crollare nella ripresa dopo il primo episodio sfavorevole. Il Napoli in questo momento sembra avere troppe soluzioni per chiunque e ogni avversario sembra non avere scampo al di là del suo atteggiamento, soffrendo la velocità dell'attacco in profondità (come dopo 1-0) appena gli spazi si aprono, ma anche l'inventiva di Kvaratskhelia e la forza d'urto di Osimhen in area a difesa schierata e col blocco basso.

Osimhen non si ferma

Partiamo dal nigeriano che aggiunge altri due gol al suo bottino e sale a quota 16: incredibile lo stacco, credendoci su un pallone che sembrava facile preda del portiere, e poi il tris su assist di Kvara. Nei cinque campionati top d'Europa ormai ha davanti soltanto Haaland (25) mentre Kane ormai è nel mirino per gol di testa. Numeri che in passato hanno avuto soltanto Cavani e Higuain, anche se in un a fase diversa della loro carriera, e per questo il nigeriano ha indubbiamente davanti una carriera stellare.

La coppia stellare

Con Kvaratskhelia l'intesa è naturale e incredibilmente letale. Se Osimhen è entrato in 19 gol del Napoli (16 reti e 3 assist), il georgiano risponde con ben 17 da esterno (8 reti e 9 assist). Numeri incredibili che lasciano ben sperare persino in ottica Champions: anche perchè solo il City può presentare un tandem di questa portata (ma dove i meriti sono prevalentemente di Haaland). Ed anche il rigore trasformato contro lo Spezia non è così banale per una squadra che in questa stagione ha faticato non poco a trovare un tiratore affidabile. Ora il Napoli l'ha trovato.