Tmw - Mario Rui è il miglior difensore del campionato per rendimento, Kim alle sue spalle

Mario Rui si conferma miglior difensore della Serie A. Al suo 12° anno in Italia

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Rui si conferma miglior difensore della Serie A. Al suo 12° anno in Italia, il portoghese sta vivendo la sua miglior stagione in carriera. Da sottolineare la presenza di Federico Baschirotto, quattro anni fa in Serie D e ora miglior centrale italiano per rendimento. Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che sono andati a voto in almeno 15 occasioni:

Mario Rui (Napoli) 6.41

Kim Min-Jae (NapoliI) 6.40

Chris Smalling (Roma) 6.32

Pasquale Mazzocchi (Salernitana) 6.30

Federico Baschirotto (Lecce) 6.29